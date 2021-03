Alle PSV-spelers staan opnieuw salaris af om club te helpen

PSV heeft net als alle andere clubs in het betaald voetbal te maken met een forse teruggang in inkomsten. Voor de tweede keer in een jaar maken alle personeelsleden van de club daarom een financieel gebaar. Ook worden investeringen uitgesteld.

Opnieuw gaan alle PSV'ers een deel van hun verdiensten inleveren. Niet alleen de spelers, maar ook de trainers, directie, ondernemingsraad en al het andere kantoorpersoneel zijn akkoord gegaan met een verlaging van hun honorarium. Ze maken daarmee een gebaar naar de club, die dit seizoen te maken heeft met forse omzetverliezen. Door het niet kunnen toelaten van publiek mist PSV naar schatting 20 tot 25 miljoen euro aan inkomsten (exclusief transferwinsten).

De club kan die schade dragen omdat het financiële beleid de afgelopen negen jaar voorzichtig en succesvol is geweest. PSV bouwde mede daardoor een eigen vermogen van meer dan veertig miljoen euro op en heeft nu ook genoeg geld op de bank om de komende tijd aan alle verplichtingen te voldoen en eventueel spelers te kopen. Dat laatste is in de praktijk elk seizoen nodig om aan de top mee te kunnen blijven draaien.

Volledig scherm PSV-directeur Toon Gerbrands. © Pro Shots / Thomas Bakker

Draagvlak

Ondanks de gezonde financiële balans is er onder het personeel en binnen de spelersgroep voldoende draagvlak voor de loonoffers, omdat de verliezen dit jaar enorm groot zijn. Winsten op uitgaande transfers kunnen nog zorgen voor flinke verlichting. Als deze voor 1 juli voltooid zijn, is dat zichtbaar in de financiële resultaten over dit seizoen. Komen ze pas na het EK voetbal tot stand, dan zijn ze pas in de resultaten van PSV over voetbaljaar 2021-2022 opgenomen.

Bij de afgesproken salarismatiging is uitgegaan van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Vorig jaar in mei leverden de PSV'ers ook al salaris in. De afspraken van destijds liepen tot 1 januari.

Tien maanden geleden werd al overeengekomen dat overleg over nieuwe maatregelen noodzakelijk kon zijn als dit hele seizoen zonder publiek wordt gespeeld. PSV wil niet zeggen hoeveel geld de nieuwste bezuinigingsronde oplevert, maar duidelijk is dat het om een substantieel bedrag gaat. Vorige keer waren met de reductie enkele miljoenen gemoeid. De PSV'ers zien nu bijvoorbeeld af van bonussen waarop ze contractueel gezien recht hebben. Mocht er in mei alsnog in het bijzijn van een (beperkt) aantal toeschouwers gespeeld worden, dan blijven de salarisafslagen van kracht.

Totaalpakket

Algemeen directeur Toon Gerbrands zegt dat PSV naast de loonreductie een totaalpakket van financiële reducties heeft kunnen doorvoeren. ,,Helaas is het lang niet voldoende om de impact van corona op de omzet van dit seizoen goed te maken." Een voorbeeld van een uitgestelde investering is de afbouw van een stadion op PSV Campus De Herdgang, waar Jong PSV en de vrouwen hun thuisduels spelen. Van gedwongen ontslagen is geen sprake.

Gerbrands roept het kabinet op om de sector betaald voetbal perspectief te verschaffen. ,,Het is belangrijk dat er binnenkort helderheid komt hoe we volgend seizoen kunnen omgaan met het toelaten van publiek. Wij moeten op korte termijn aan supporters en sponsoren duidelijkheid geven over volgend seizoen. We hopen dat de regering snel met een plan komt voor onze sector."