Alle sportevenementen in Nederland deze maand afgelast

VIDEO BLIK OP NEC Kvida ziet de chaos die coronavi­rus thuis in Tsjechië veroor­zaakt

12:02 NIJMEGEN - De spanning omtrent het caronavirus neemt toe in Nederland, maar dat is nog niets vergeleken met Tsjechië. ,,Daar is het pas echt chaos. Iedereen loopt naar de supermarkten. Overal zijn ze aan het hamsteren’’, zegt Josef Kvida in de 24ste aflevering van ‘Blik op NEC'.