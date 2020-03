Alle sportwedstrijden in Nederland deze maand afgelast

De KNVB adviseert amateurclubs om alle activiteiten - dus ook trainingen en oefenduels - op te schorten. De voetbalbond kwam gisteren nog met het nieuws dat er buiten Noord-Brabant nog gewoon kon worden gevoetbald. Een dag eerder was al wel aangekondigd dat de wedstrijden in Noord-Brabant niet werden uitgesteld.

,,We hebben steeds op nadrukkelijk verzoek van de overheid hun beleid gevolgd en dat is op dit moment niet anders‘’, laat Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB, in een statement weten. ,,Uiteraard staat veiligheid en gezondheid bij alle betrokkenen bovenaan. Deze maatregelen brengen voor de voetbalwereld echter ook grote organisatorische, sportieve en financiële uitdagingen met zich mee. In de toekomst zal de voetbalsector een beroep moeten doen op de hulp van de overheid en autoriteiten om de organisatorische kwesties, maatschappelijke effecten en economische uitdagingen voor de gehele sector te kunnen ondervangen. We gaan te zijner tijd hier met alle partijen graag het gesprek over aan.”