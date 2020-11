Alleen Huntelaar wees Ajax de goede weg in Denemarken

Ajax kan niet trainen in stadion van FC Midtjyl­land

12:58 Ajax kan de laatste training voor het Champions Leagueduel van dinsdag met FC Midtjylland niet in het stadion van de kampioen van Denemarken afwerken. Midtjylland wil het speelveld van de eigen MCH Arena in Herning zoveel als mogelijk sparen, na overvloedige regenval in de afgelopen dagen.