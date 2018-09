Alleen Pastoor stond nog eerder op straat dan De Jong

Volg vanaf 15.30 uur het WK-kwalifica­tie­du­el Noorwegen-Oran­je Leeuwinnen

12:31 De Nederlandse voetbalvrouwen beginnen in Oslo om 17.00 uur vol vertrouwen aan hun finale in het WK-kwalificatietoernooi. De Europese kampioenen hebben in de afsluitende poulewedstrijd tegen concurrent Noorwegen aan een gelijkspel voldoende om zich als groepswinnaar te plaatsen voor het WK volgend jaar zomer in Frankrijk. Het liveblog begint om 15.30 uur!