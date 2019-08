Alleen Van de Beek ontbreekt tegen Sparta

LIVE LIVE | Romeny beloont basis­plaats tegen Telstar met fraaie goal

20:27 NIJMEGEN - Ole Romeny staat vanavond (aftrap 20.00 uur) in de basisopstelling bij NEC, dat Telstar in de vierde speelronde van de Eerste Divisie ontvangt in de Goffert. De 19-jarige aanvaller vervangt Sven Braken. Braken onderhandelt met een club in het buitenland en ontbreekt in de wedstrijdselectie van het trainerstrio Adrie Bogers, Rogier Meijer en Francois Gesthuizen. NEC (vier punten uit drie duels) jaagt op de eerste thuisoverwinning van het seizoen. Tegenstander Telstar is de competitie met zeven punten beter gestart. Mis niets in het liveblog!