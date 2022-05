Alles ging mis bij ADO: hooligans met stadionverbod tóch bij uit de hand gelopen wedstrijd

Letsch na zege op AZ waakzaam voor return in play-offs: ‘Kansen op Europees ticket Vitesse nog steeds fif­ty-fif­ty’

ARNHEM - Thomas Letsch rekent zich na de zege in het eerste finaleduel van de play-offs niet rijk. Vitesse wacht een loodzware opdracht in Alkmaar, om AZ te kloppen in de strijd om Europees voetbal.

27 mei