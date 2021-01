Almere City FC en NEC werken toe naar test met fans in stadions

De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie doen mee aan Fieldlab, een experiment van de sport- en evenementenbranche waarin diverse onderdelen van de coronabestrijding worden onderzocht. Het doel is om zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze weer publiek te kunnen toelaten bij evenementen. Aan het einde van deze week moet blijken of de 'testwedstrijden' in Almere en Nijmegen kunnen doorgaan.

Quote Het is de bedoeling dat we zo natuurge­trouw een 'normale' voetbalwed­strijd nabootsen Woordvoerder Almere City Het is de bedoeling dat Almere City FC op 22 januari tegen FC Dordrecht weer 1500 supporters mag verwelkomen op de tribunes. NEC werkt toe naar 29 januari, als Jong FC Utrecht naar Nijmegen komt. ,,Maar we wachten nog op goedkeuring van de overheid", zegt Luc te Riele, manager coronazaken bij NEC. ,,Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen. We willen graag helpen, want de sport- en evenementensectoren hebben een groot probleem. We willen zo snel mogelijk terug naar een vol stadion. Dit experiment is bedoeld om relevante data te verzamelen waar de branche mee verder kan."

Zodra de overheid toestemming geeft, krijgen de seizoenkaarthouders van NEC en Almere City FC bericht. Ze kunnen zich dan aanmelden voor de testwedstrijden. Daar zijn wel een aantal criteria aan verbonden. Zo wordt supporters van 55 jaar en ouder afgeraden om mee te doen aan het onderzoek.

De fans die meedoen, worden vooraf getest op het coronavirus. Ze moeten bij de poort van het stadion een negatieve PCR-test kunnen laten zien. Om diverse zaken uit te testen op de tribunes worden meerdere 'bubbels' gecreëerd. Zo dragen supporters in het ene vak een mondkapje en in het andere vak niet. In bepaalde vakken mogen de toeschouwers ook zingen en schreeuwen. Ook mogen sommige fans naast elkaar zitten, in plaats van met de verplichte 1,5 meter tussen hen in. Iedereen krijgt een tag, waarmee wordt geregistreerd met wie, hoe lang en hoe vaak er in het stadion contact is.

In Almere gaat het om groepen van 200, 600 en 700 fans. De kleinste groep wordt binnen ondergebracht, in de businesslounge van het Yanmar-stadion. ,,Het is de bedoeling dat we zo natuurgetrouw een 'normale' voetbalwedstrijd nabootsen", zegt een woordvoerder van Almere City FC. Het wachten is alleen nog op goedkeuring van het ministerie. ,,We gaan namelijk voorbij aan de huidige maatregelen, dus er moeten juridische zaken worden gladgestreken", aldus een woordvoerder van Fieldlab.