Almere City FC klimt met thuiszege op Willem II naar derde plaats

In de openingsfase waren het in Almere de bezoekers die het spel bepaalden. Willem II kreeg de kansen en was via onder anderen de Congolese spits Elton Kabangu een paar keer dichtbij. Opvallend was dat linksback Lucas Woudenberg van Willem II het eerste deel van de wedstrijd speelde in een shirt van zijn ploeggenoot Michael de Leeuw, met daarop diens rugnummer 23. Na zo’n 20 minuten werd dat opgemerkt. Woudenberg trok vervolgens aan de zijlijn zijn ‘eigen’ shirt met rugnummer 25 aan.