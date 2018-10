Almere City strikt Guy Ramos

Keuken Kampioen Divisie Almere City nieuwe koploper na remises Eagles, Sparta en Twente

5 oktober Almere City is de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Almere won met 1-0 van NEC. Mede-koplopers Go Ahead Eagles, Sparta en FC Twente morsten allemaal punten. Go Ahead en Sparta deden dat tegen elkaar in Deventer (2-2) en FC Twente kreeg in blessuretijd de 1-1 van FC Eindhoven om de oren.