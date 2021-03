Almere City verder achterop na nederlaag bij MVV, FC Eindhoven en TOP Oss in evenwicht

Samenvatting Het lijntje onder Frank de Boer blijft dun: chagrijn rond Oranje weer helemaal terug

24 maart Een onherkenbaar, labiel Nederlands elftal is in Turkije pijnlijk aan de WK-kwalificatie begonnen: 4-2. Het chagrijn dat weer even weg leek rond Oranje, is amper drie maanden voor het EK opeens helemaal terug. Zo dun blijft het lijntje onder Frank de Boer.