Almere City zet eerste stapje richting eredivisie

Grote man bij Almere was Damon Mirani. De centrale verdediger tekende voor een hattrick door een goal te maken met links, rechts en met het hoofd. In de 24ste minuut opende hij de score. Na een hoekschop kon hij de bal vrij intikken. Nog geen tien minuten na het openingsdoelpunt trok MVV de stand gelijk. Aanvoerder Alessandro Ciranni was trefzeker met een fraaie vrije trap.



Na de rust nam Almere City FC het initiatief weer in handen. Dat resulteerde in het tweede doelpunt van Mirani. De verdediger, die in 2016 overkwam van Ajax, passeerde doelman Michael Verrips opnieuw na terugleggen van Sherjill MacDonald. In de 62ste minuut was Mirani voor de derde keer succesvol. Weer werd hij vrijgelaten en weer kon hij raak koppen uit een hoekschop.



MVV kreeg voor eigen publiek nog wel wat kansjes, maar de voorsprong van Almere kwam niet meer in gevaar. De return in de eerste ronde staat voor zaterdag op het programma.



Mirani was verrast dat hij in Maastricht een hattrick kon maken. ,,Het ging wel heel makkelijk'', zei de trefzekere verdediger bij FOX Sports. ,,Bij de eerste had ik veel vrijheid, maar bij de tweede en derde ook. Dat was wel bizar. Ik had wel verwacht dat zij wat meer druk zouden zetten. Maar we zijn er nog niet, zaterdag gaan we er weer volle bak tegenaan.''



De weg naar de eredivisie is nog lang. De winnaar over twee duels neemt het in de halve finales op tegen eredivisionist Roda JC. Daarna volgen wellicht de finales op 17 en 20 mei.