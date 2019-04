Als Emmen degradeert, is het écht terug bij af

Door Nik Kok



Ja, FC Emmen geniet elke week van de eredivisie en afgelopen zondag, na de welkome overwinning op Heerenveen, deed het dat nog een beetje meer. De nieuwigheid is er acht maanden na dato nog steeds niet helemaal van af aan de Oude Meerdijk.



Nu al staat vast dat het een seizoen is dat ruim beschreven zal worden in de geschiedenis van de Drentse club. Met heroïsche overwinningen, een punt tegen PSV, blessureleed, een plaatselijke held op doel die beroemd is geworden en het collectieve leed om het overlijden van broer Jorg van die keeper, Kjell Scherpen. En nu, vijf wedstrijden voor het einde, het perspectief om ook volgend seizoen nog een eredivisieclub te zijn.



Maar die handhaving is nog niet zeker en dus is Emmen-voorzitter Ronald Lubbers vlak voor de degradatiekraker tegen NAC gespannen. ,,Het is anders dan vorig jaar. Het zijn nog vijf finales.’’



Lubbers behoedde de club twee keer voor een faillissement. Hij is er in Emmen voor het grote plaatje. Allemaal leuk en aardig, weet hij, die mooie woorden van de buitenwacht voor de sympathieke club. En heel fraai, die positieve speelstijl van de goede trainer Dick Lukkien. Maar aan het einde van de rit is handhaving ook voor Emmen een vereiste om door te groeien, zegt Lubbers.