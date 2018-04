Als Jos Hooiveld invalt bij FC Twente, weet je hoe laat het is

PSV pakt sinds 1974 veruit de meeste titels in de eredivisie

12:45 Praat in het buitenland over Nederlands voetbal en het gaat gegarandeerd over Ajax, Johan Cruijff en Marco van Basten. Maar de landstitel van PSV bewijst andermaal dat de club uit Eindhoven de maat der dingen is. En dat is niet alleen iets van de afgelopen jaren.