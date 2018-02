'Als we de beker winnen, verbloemt dat zeker niet alles'

,,De beker is naast het kampioenschap altijd een doel. Leuk als we die beker winnen, maar meer ook niet. Dat is niet genoeg. We horen als Feyenoord niet op deze positie op de ranglijst te staan en zoveel van zulk soort wedstrijden af te leveren'', zei Berghuis na de verloren krachtmeting met koploper PSV (1-3).



Het is goed mogelijk dat Feyenoord tegen PSV een duel was tussen de kampioen van vorig jaar en dit jaar. De club uit Eindhoven zette met de verdiende zege een grote stap naar de landstitel. Feyenoord zakt intussen steeds verder weg en heeft liefst 23 punten achterstand op de koploper. ,,Het verschil met vorig seizoen is enorm'', erkent Berghuis.



De Rotterdammers moesten direct na de winterstop al afscheid nemen van hun titelaspiraties en hebben alleen het bekertoernooi over om nog iets van hun seizoen te maken. De halve finale van woensdag tegen Willem II wierp zijn schaduw al vooruit. Zo bleef Robin van Persie tegen PSV aan de kant om geen risico's te nemen en liet Berghuis zich in de rust uit voorzorg wisselen vanwege opkomende liesklachten.



,,In de fase waarin wij zitten, leek het me beter van het veld te gaan. Woensdag wil ik knallen. Ja, de druk staat er dan vol op bij ons. Maar misschien haalt dat juist wel het beste bij ons naar boven. Ik kan niet wachten eigenlijk, laat die halve finale maar komen'', zegt Berghuis, met twaalf doelpunten de clubtopscorer in de competitie. Zijn laatste treffer dateert echter al van eind januari. Spits Nicolai Jørgensen, de topschutter van vorig seizoen, heeft na de winterstop nog helemaal niet gescoord.



,,We hebben in 2018 nog maar weinig echt overtuigende wedstrijden gespeeld. Je probeert het elke keer weer op te brengen en vertrouwen in de ploeg te brengen, maar je ziet dat het broos is. Het wordt steeds onzekerder. Een overwinning woensdag zou wel helpen. Maar als we de beker winnen, verbloemt dat niet alles. Als Feyenoord zijnde horen we niet op deze plek te staan.''