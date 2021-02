Amateurclubs snakken naar oude normaal: ‘Die gasten missen toch vooral bitterballen en bier’

NAC krijgt toch zijn zin en haalt Anco Jansen binnen

3 februari Het aanvalsarsenaal van NAC krijgt per direct versterking van Anco Jansen. De 31-jarige Zwollenaar komt transfervrij over van FC Emmen dat het contract van de speler heeft ontbonden. Jansen voegt zich donderdag bij zijn nieuwe teamgenoten en is naar alle waarschijnlijkheid zondag speelgerechtigd als NAC bij Telstar op bezoek gaat.