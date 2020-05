Amateurclubs zien voetballen zonder publiek niet zitten

Dijkhoff doet beroep op clubs en KNVB: ‘Ga pijnlijke keuzes niet uit de weg’

9:53 VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft geen goed woord over voor ‘het gesteggel’ in het Nederlandse voetbal tijdens de coronacrisis. ‘Het akkoord tussen clubs en vakbonden over een collectieve salarisverlaging is een bemoedigend signaal, maar helaas is dat dan ook het enige.’