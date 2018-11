Amateurs laatste tien jaar vaste klant in achtste finales

Omdat de voorrondes tot en met het seizoen 2002/2003 in een poulefase werden afgewerkt was het tot dan toe voor amateurclubs zeer lastig om zich überhaupt te plaatsen voor een volgende ronde. Vanaf het seizoen 2003/2004 worden echter de eerste rondes van het bekertoernooi afgewerkt in een knock-outsysteem en dat is dan ook het startschot geweest voor de bekersprookjes van de amateurs. Hoek zette in het seizoen 2003/2004 de toon. Daarna zouden er nog velen volgen (zie kader hieronder). Want één wedstrijdje schitteren en voor je het weet schakel je Almere City, TOP Oss of FC Emmen uit...