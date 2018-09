Amateurs Noordwijk knikkeren Sparta uit de beker

RKC zorgt voor histori­sche uitschake­ling NAC in eerste ronde

21:39 De crisis houdt maar niet op voor NAC. In de eredivisie won de ploeg uit Breda pas één keer waardoor het de voorlaatste positie bezet, en ook aan het bekeravontuur is al vroeg een einde gekomen. RKC Waalwijk was in de Brabantse derby met 2-0 te sterk.