Ambrabat over sfeer: Vooral heel stil in kleedkamer

Amrabat moest in de Klassieker als rechtsback opdraven in de door blessures geplaagde defensie van Feyenoord. De Marokkaan, van origine een middenvelder, leidde met knullig balverlies de openingstreffer van Klaas-Jan Huntelaar in. ,,Dat was een heel grote fout, zoiets mag mij niet gebeuren. Ik probeerde in te dribbelen en iemand in te spelen, maar niemand stond op dat moment vrij. Eigenlijk had ik de bal gewoon weg moeten rossen, maar ik probeerde toch Haps in te spelen. Neres loerde daar echter op en onderschepte de bal.''



De landskampioen begon het seizoen sterk, maar incasseert de laatste weken klap na klap. ,,We moeten keihard werken en met elkaar zorgen dat we dit zo snel mogelijk omdraaien'', zei Amrabat.