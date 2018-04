Amsterdam Arena wordt komende zomer Johan Cruijff Arena

De Amsterdam Arena verandert bij de start van volgend seizoen officieel van naam in de Johan Cruijff Arena. Het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena wordt onthuld rond 25 april, de dag waarop de grootste Ajacied aller tijden 71 zou zijn geworden.

,,Johan Cruijff is de grootste voetballer die Ajax heeft voortgebracht," zegt Ajax-directeur Edwin van der Sar. ,,Mede dankzij hem is Ajax een grote naam in binnen- en buitenland. Mooi dat het stadion naar hem wordt vernoemd.''

,,Het wordt hoog tijd om Johan Cruijff een waardig eerbetoon te geven en de breed gedragen wens, die Eberhard van der Laan namens de stad uitsprak, te realiseren," zegt Henk Markerink, directeur van de Amsterdam Arena. ,,We zijn blij voetballegende Johan Cruijff, een groot Amsterdammer, hiermee een permanent eerbetoon te kunnen geven. Als stadion zijn we er trots op dat we zijn naam mogen dragen. Dit zal wereldwijd zijn weerklank vinden."

Eric van der Burg, wethouder Sport in Amsterdam, is verheugd met de naamswijziging van de Arena. ,,Hiermee wordt eer gedaan aan onze grootste voetbalheld en wordt een grote wens van Eberhard van der Laan een feit."

,,We zijn blij met dit nieuws, en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff ArenA mag heten'', laat de familie Cruijff weten in het persbericht van de Amsterdam Arena.

Cruijff was een van de beste voetballers ooit en veruit de bekendste Ajacied ter wereld. Als speler veroverde hij met Ajax onder andere drie keer de Europa Cup 1, de Wereldbeker en acht landskampioenschappen. Als trainer won Cruijff met Ajax de Europa Cup 2 (1987) en tweemaal de KNVB Beker. Sinds tien jaar wordt als eerbetoon zijn legendarische rugnummer 14 niet meer gedragen door spelers van Ajax 1.

Cruijff overleed op 24 maart 2016.

Amsterdam ArenA on Twitter @AmsterdamArenA wordt officieel Johan Cruijff ArenA! #JohanCruijffArenA #JohanCruijff #Ajax #Amsterdam https://t.co/2P0ZaSUgwV

Volledig scherm De Johan Cruijff Arena © anp