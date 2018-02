Amsterdams Stadionplein wordt Johan Cruijffplein

Cruijff overleed op 24 maart 2016 en de gemeente Amsterdam wil op deze manier de voetballer eren. Wanneer de naamswijziging ingaat is nog niet bekend.



Danny Cruijff, de weduwe van de voetballer, zegt vereerd te zijn met de benoeming. ,,Johan had veel met het Olympisch Stadion en het gebied eromheen. Vroeger kwam hij er vaak voor belangrijke wedstrijden van Ajax en het Nederlands Elftal, later ook voor zijn Institute en Foundation die er kantoor hebben. Daarnaast woonden we er in de buurt."



Cruijff veroverde op 28 september 1972 de wereldbeker met Ajax in het Olympisch Stadion.



Het stadion van Ajax, de Amsterdam Arena, wordt ook op de korte termijn hernoemd naar de Johan Cruijff Arena.