Andere rol trainer De Jong bij FC Utrecht

Zuidam legt in VI de gang van zaken uit die tot een andere rolverdeling in de technische staf hebben geleid. ,,Na het vertrek van Erik naar Ajax is Jean-Paul hoofdtrainer geworden en is het ons gelukt de lijn door te trekken. We gingen als zesde de winterstop in en zijn als vijfde geëindigd. Niettemin hebben we deze zomer uitgebreid geëvalueerd. Samen hebben we besloten enkele aanpassingen in de structuur door te voeren. Jean-Paul is en blijft eindverantwoordelijke en is uiteraard nauw betrokken bij alle processen in een monitorende rol, met Luc Nijholt als zijn assistent.''



Zuidam: ,,We hadden op dezelfde voet verder kunnen gaan, aangezien er deels al zo werd gewerkt in de technische staf. Alleen denken we dat er nog meer in zit, zeker nu er meer duidelijkheid is.''