Andries Jonker haalt Shanice van de Sanden terug bij selectie Oranje Leeuwinnen

Jonker bereidt zich in de komende weken voor op het cruciale WK-kwalificatieduel met IJsland, op dinsdag 6 september in Stadion Galgenwaard tegen IJsland. Oranje gaat aan kop in de kwalificatiegroep voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland, met zeventien punten uit zeven duels. IJsland volgt met vijftien punten, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Die wedstrijd van IJsland tegen Belarus is op vrijdag 2 september, ook de dag dat Jonker voor het eerst zijn opwachting maakt, in een oefenwedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen Schotland in Zwolle om 20.00 uur. Bij een zege gaat IJsland over Oranje heen in de kwalificatie, nog vóór het onderlinge treffen. Dan kunnen de Oranjevrouwen directe WK-kwalificatie alleen nog maar veiligstellen met een zege op dinsdag tegen IJsland. Dat is hoe dan ook genoeg voor directe plaatsing voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Als IJsland groepswinnaar wordt, zijn Jonker en de Oranjevrouwen veroordeeld tot play-offs voor WK-kwalificatie.