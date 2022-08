Andries Jonker volgt Mark Parsons op als bondscoach Oranje Leeuwinnen

Door Tim Reedijk



Jonker was al na het vertrek van Sarina Wiegman naar de Engelse voetbalbond in beeld om de nieuwe bondscoach van de Oranjevrouwen te worden. Toen hield hij de boot af omdat hij nog dagelijks op het veld wilde staan. Wel zei hij tijdens het afgelopen EK in het NOS-programma Studio Engeland interesse te hebben in vrouwenvoetbal. ,,Met vrouwen kan je ontzettend goed aan iets bouwen en aan iets werken. Ze zijn heel toegewijd, dat vind ik een leuke kant. Maar tot nu toe heb ik steeds de boot afgehouden.”

Tot nu, dus. Het teleurstellende EK van afgelopen zomer, met uitschakeling in de kwartfinale, deed de KNVB na een uitgebreide evaluatie doen besluiten om de samenwerking met de Brit Mark Parsons ondanks een doorlopend contract te verbreken. Gebrek aan goed spel en resultaten werden Parsons het meest verweten. Daarbij hield hij er een andere voetbalfilosofie op na dan enkele van zijn bepalende speelsters. Zijn jaar als bondscoach van de Oranjevrouwen liep uiteindelijk, zeker in vergelijking met de succesvolle jaren onder Wiegman, uit op een teleurstelling.

Volledig scherm Mark Parsons moest vertrekken na het teleurstellend verlopen EK. © Pro Shots / Remko Kool

Direct na Parsons’ ontslag viel de naam van Jonker al. Net als die van Arjan Veurink, Wiegmans assistent tijdens haar bondscoachschap in Nederland en Engeland, maar die beschikt over een vet contract bij de Engelse voetbalbond. Jonker was vrij en besloot nu wél te kiezen voor het vrouwenvoetbal en het bondscoachschap. Met Jonker haalt de KNVB ervaring in huis. En een Nederlander, waardoor cultuurverschillen zoals die er met de ‘Amerikaanse’ Parsons ontegenzeggelijk waren, minder op de loer liggen. De technische staf naast Jonker blijft ongewijzigd ten opzichte van die van Parsons, met assistent-trainers Jessica Torny en Arvid Smit, inspanningsfysioloog Niels de Vries en keeperstrainer Erskine Schoenmakers die zijn contract met een jaar verlengde.

Louis van Gaal

Jonker nam eind vorig seizoen afscheid van Telstar, ondanks een aanbieding om zijn aflopende contract te verlengen. Hij was daar trainer en technisch directeur. In het verleden was hij assistent-trainer van de bondscoach van de mannen, Louis van Gaal, bij FC Barcelona en Bayern München. Verder was hij onder meer hoofd jeugdopleiding bij Arsenal en trainde hij ook zelfstandig clubs als FC Volendam, MVV, Willem II en VfL Wolfsburg. Jonker was in 2001 zelfs ook al korte tijd interim-bondscoach van het vrouwenelftal.

Volledig scherm Andries Jonker als trainer van Telstar. © Pro Shots / Thomas Bakker

Voor Jonker wacht direct een belangrijke uitdaging. Vanmiddag presenteert hij zijn selectie voor de aankomende interlandperiode en geeft hij een persconferentie. Volgende week vrijdag oefent Oranje tegen Schotland in Zwolle (20.00 uur). Maar het gaat vooral om de dinsdag erop, om 20.45 uur in Utrecht. Dan komt IJsland op bezoek in de WK-kwalificatie. Oranje gaat aan kop in de kwalificatiegroep voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland, met zeventien punten uit zeven duels. IJsland volgt met vijftien punten, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Dat duel staat gepland voor de dag van Nederland - Schotland, tegen Belarus. Bij een zege gaat IJsland over Oranje heen in de kwalificatie, nog vóór het onderlinge treffen. Dan kunnen de Oranjevrouwen directe WK-kwalificatie alleen nog maar veiligstellen met een zege op dinsdag tegen IJsland. Mochten Jonker en co daar niet in slagen, dan wachten play-offs voor WK-kwalificatie. Lukt dat wel, dan kent Jonker in elk geval een voortvarende start van zijn bondscoachschap.

Reactie Andries Jonker:

,,Ik heb eerder mogen ervaren hoe mooi het is om met een groep ambitieuze, toegewijde speelsters aan de slag te gaan. Ook zagen we het afgelopen EK hoe ontzettend snel het vrouwenvoetbal zich de laatste jaren heeft ontwikkeld. We hebben ambitieuze doelstellingen, maar ook enorm veel kwaliteit en talent waar we uit kunnen putten richting het WK van 2023. Het is natuurlijk heel mooi om daar richting aan te mogen geven.”



Reactie Jan Dirk van der Zee (directeur vrouwenvoetbal KNVB):

,,Andries is een voor de hand liggende keuze. Hij heeft natuurlijk al ervaring opgedaan in de top van het vrouwenvoetbal en neemt bovendien veel kennis en ervaring mee uit de top van het mannenvoetbal. We hebben Andries niet voor niets eerder al gepolst. Hij staat al een tijd op ons lijstje. Het is daarom goed nieuws dat hij zo snel kan en wil instappen om het team te gaan leiden richting de kwalificatie voor het WK. Uiteindelijk moeten de Oranje Leeuwinnen altijd meespelen voor de prijzen en zo ziet Andries dat ook. We kijken enorm uit naar onze samenwerking.”