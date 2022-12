Andries Noppert aast op transfer na WK: ‘Als de club geld aan mij wil verdienen, dan moet het nu gebeuren’

Andries Noppert is terug bij SC Heerenveen. Na de hectiek van het WK in Qatar bereidt de doelman van Oranje zich ‘gewoon’ weer voor op RKC-uit op, al wil hij ook graag profiteren van zijn nieuwe status en een transfer maken.

De 2.03 meter lange keeper heeft over belangstelling na vijf wedstrijden op het wereldkampioenschap niet te klagen. De kans is daarom groot dat Noppert na een halfjaar Heerenveen alweer gaat verlaten. ,,Als ik goed blijf presteren, zal de interesse er in de zomer ook nog wel zijn’’, zegt Noppert. ,,Maar dit is wel een bepalend moment. Daar hoef je volgens mij niet heel veel verstand van te hebben. Als de club geld aan mij wil verdienen, dan moet het nu gebeuren.’’

Noppert kan inmiddels niet meer over straat in Nederland zonder dat hij herkend wordt. Een anoniem wandelingetje, ook buiten Friesland, zit er niet meer in. ,,Ik moet er wel aan wennen dat mensen je achterna gaan lopen en misschien niet durven te vragen om een foto. Dan merk ik dat alles rondom mij veranderd is. Ik denk dan: joh, klop op mijn schouder. Natuurlijk wil ik wel even de tijd nemen om een foto te maken.’’

Volledig scherm Andries Noppert slaagde er niet in om een Argentijnse penalty te keren. © AFP

Inmiddels heeft Noppert de training bij Heerenveen hervat, 2,5 week na de uitschakeling op het WK tegen Argentinië. Zijn Argentijnse collega Emiliano Martínez greep de hoofdrol door penalty’s van Virgil van Dijk en Steven Berghuis te stoppen, terwijl Noppert geen enkele strafschop wist te keren.

Martínez trok ook de aandacht door zijn gedrag rondom de penalty’s. Hij gooide onder meer de bal weg voor de tegenstander kon aanleggen vanaf 11 meter. Noppert: ,,Dat gedrag heeft achteraf goed uitgepakt voor hem. Misschien had ik zelf ook meer moeten doen. Maar dat vind ik te kort door de bocht. Het is en blijft een gokspelletje.’’

Dat Noppert ook telkens de verkeerde hoek koos tijdens de serie, geeft eveneens stof te nadenken. ,,Maar als ik wel in de goede hoek had gezeten, dan had ik deze penalty’s ook niet kunnen stoppen. Zo eerlijk ben ik ook.’’