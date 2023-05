Andries Noppert staat voor langer verblijf bij Heerenveen, WK-keeper in afwachting nieuw contract

Domper voor AZ: Jesper Karlsson en Dani de Wit ontbreken in halve finale tegen West Ham United

AZ heeft tijdens het eerste duel met West Ham United in de halve finales van de Conference League nog niet de beschikking over aanvaller Jesper Karlsson. De Zweed is niet meegereisd naar Londen voor de wedstrijd tegen de club uit de Premier League. Ook Dani de Wit ontbreekt in de 22-koppige selectie.