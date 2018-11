Angeliño, een back om verliefd op te zijn

Door Maarten Wijffels



PSV – Heerenveen is net afgelopen als iedereen inzoomt op de omhaal van Luuk de Jong. Maar in de buik van het Philips Stadion begint Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink spontaan over José Angeliño. Goh, wat heeft hij met bewondering gekeken naar dit ventje. De techniek, de drive, zijn rushes. ,,Wat kun je daar nou tegen doen? Ik denk weinig tot niks’’, zegt Olde Riekerink.



Zo gaat het vaak na wedstrijden van de koploper. Coaches van tegenstanders pikken de kleine linksback van 21 jaar eruit als één van de sleutelspelers van PSV. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Want kijk naar Kevin Diks, Ridgeciano Haps en Daley Sinkgraven; zomaar drie andere backs van ‘kleinere’ eredivisieclubs die recent de stap naar een topclub maakten. Om wat voor reden ook kwamen ze allen in een ‘moeras’. In een verder verleden haalde PSV met Mike Zonneveld ook al eens specifiek een linksback op bij NAC die het in Eindhoven moest gaan maken. Maar ook hij raakte snel in vergetelheid.