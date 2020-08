Antony en Schuurs tonen zich, maar ook Tagliafico en Van de Beek nog zeer fanatiek

Video PS­V-directeur Gerbrands haalt hard uit naar KNVB: ‘Er is geen leider­schap en visie’

10:58 PSV-directeur Toon Gerbrands heeft tijdens het trainingskamp van PSV in het Duitse Marienfeld kritiek geuit op onder anderen de KNVB. In gesprek met de NOS zei de topman van de Eindhovense club dat de solidariteit in het voetbal ver te zoeken is.