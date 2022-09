Antony-loos Ajax wil perfecte score ook tegen Cambuur behouden

Roerige transferpe­ri­o­de zorgde voor onrust bij PSV, ook omdat intern niet iedereen het eens was

Als er een ding bij PSV opvalt, is dat de club deze zomer nogal wat sportieve ambitie toonde bij niet al te positieve financiële vooruitzichten. Bovendien leek PSV de regie over een van de belangrijkste spelers deze week even kwijt. Stof tot nadenken na een roerige transferperiode, waarin de club ook een paar heel fraaie dingen realiseerde.

2 september