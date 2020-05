Antwerp verrast door meetrainen Hoedt bij AZ: ‘Wij wisten van niks’

Quiz | Welk land speelde tijdens het EK 2000 twee wedstrij­den in het Philips Stadion?

0:01 Welkom bij de Sportwereldquiz. In verband met de afgelastingen in het nationale en internationale voetbal kunnen we nog niet vooruitblikken, dus zijn er deze week vragen over Stadions uit de eredivisiegeschiedenis. Tot er weer gevoetbald wordt zijn we er met maar één quiz per week. Deze quiz kan gespeeld worden van maandag 00.01 uur tot zondag 23.59 uur.