Anwar El Ghazi vindt meer concurrentie niet erg bij PSV: ‘Dan weet je dat je niet kan verslappen’

Met een zucht van verlichting vierde Anwar El Ghazi zijn doelpunt voor PSV tegen Go Ahead Eagles (2-0). ,,Ik was zo blij dat ik mijn trainer iets terug kon geven voor het vertrouwen dat hij mij maar bleef geven”, zei de aanvaller. ,,Ik was de laatste weken echt gefrustreerd. Net zoals de supporters van PSV na weer een nederlaag of gelijkspel. Mijn vrouw weet dan dat ze me niet lastig moet vallen.”

El Ghazi was de afgelopen weken basisspeler van PSV na het vertrek van Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea). Maar ook hij kon zich niet onderscheiden in een serie van vijf competitiewedstrijden met slechts één zege. Wat de vleugelspits ook probeerde, hij kreeg de bal maar niet in het doel.

,,Maar ik ben in hem blijven geloven”, zei trainer Ruud van Nistelrooij na de winst op Go Ahead Eagles. ,,Ik had het veel erger gevonden als hij niet in scoringspositie was gekomen. Nu was het wachten op zijn doelpunt. Op een gegeven moment belanden die ballen echt wel weer in het net.”

El Ghazi beseft dat PSV nog veel beter moet gaan spelen dan tegen Go Ahead Eagles. ,,We hadden het best lastig. We moesten hard knokken. Maar het belangrijkste is dat we hebben gewonnen”, zei de aanvaller, die het niet erg zou vinden als PSV de komende dagen nog een vleugelspits aantrekt. ,,Concurrentie is alleen maar goed. Dan weet je pas echt dat je niet kan verslappen. Want dan kom je op de bank te zitten.”

PSV speelt volgende week zondag tegen Feyenoord in De Kuip. ,,Ik heb ze vorige week tegen Ajax zien spelen”, zei El Ghazi. ,,Ze leverden heel veel strijd. Dat zullen wij ook moeten doen. Met de juiste instelling en ambitie is er daar echt wel iets mogelijk.”

