Arbiters in eredivisie wijzen veel minder vaak naar de stip: ‘Het pietluttige is er vanaf’

Samenvatting Haller niet verbaasd over glansrol als topscorer in Champions League: ‘Twijfel niet aan mezelf’

Sébastien Haller was vanavond opnieuw goud waard voor Ajax in de Champions League. Met twee doelpunten maakte hij als invaller het verschil in de uitwedstrijd tegen Besiktas (1-2), waardoor hij nu naast Robert Lewandowski bovenaan staat op de topscorerslijst van de Champions League.

24 november