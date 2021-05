Arjen Robben hekelt kunstgras en twijfelt over meespelen tegen FC Emmen

Arjen Robben heeft een hekel aan het kunstgras in de eredivisie. De 37-jarige aanvaller is er daarom nog niet zeker van of hij volgende week met FC Groningen aantreedt op de neppe grassprieten van FC Emmen.

Robben, die dit seizoen veelvuldig met blessures kampte, hakt de knoop later door. ,,In het begin van het seizoen besloten we om wedstrijden op kunstgras over te slaan’’, zegt Robben. ,,Maar ik zeg nu nog niet dat we het 100 procent zeker niet doen. Misschien ben ik er toch bij.’’

Robben laat zijn besluit onder meer afhangen van de trainingsweek van FC Groningen. Gaat de ploeg van trainer Danny Buijs ook in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Emmen op kunstgras aan de bak, dan is de kans groot dat Robben het duel in het noorden overslaat. ,,Mijn voorkeur gaat uit naar trainen op gras. Drie dagen later spelen we alweer thuis tegen AZ. Anders moet je steeds schakelen tussen de verschillende ondergronden.’’

Quote Ik vind het ook niet kunnen in de eredivisie, laat dat duidelijk zijn Arjen Robben

Hij heeft overigens geen goed woord over voor het kunstgras in de eredivisie. ,,Ik heb er sowieso een hekel aan. Ik vind het ook niet kunnen in de eredivisie, laat dat duidelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat drie clubs op kunstgras spelen. Dit hoort niet. Voetballen doe je op gras. Punt.’’

Robben speelde vandaag ruim een half uur mee met FC Groningen in het verloren thuisduel tegen Sparta. Het was de vierde keer dit seizoen dat Robben binnen de lijnen kwam.