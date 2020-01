Arm Spakenburg: Ajax verloor nooit van amateurs en maakt gemiddeld meer dan vijf goals

Ajax speelt vanavond tegen amateurclub Spakenburg. In de geschiedenis van het bekertoernooi ging het voor de Amsterdammers in 26 wedstrijden nooit mis tegen amateurs. Vaak won Ajax met het grootste gemak, een paar keer was het zweten. Als Spakenburg met 5-1 verliest mag het trots de Johan Cruijff Arena verlaten. Dan doet de club het cijfermatig beter dan de andere amateurclubs.

Gemiddeld aantal goals voor

Volledig scherm Ook de sp © Frank de Roo In de 26 wedstrijden die Ajax in het verleden tegen amateurclubs speelde, maakten de Amsterdammers gemiddeld 5,3 doelpunten. Als Spakenburg de schade vanavond kan beperken tot vijf tegengoals, dan doet de club van trainer Eric Meijers het historisch gezien dus helemaal niet zo onverdienstelijk. Ongetwijfeld zal de tweede divisionist uit het vissersdorp hopen op een gigantische stunt. Maar die hoop kan eigenlijk direct alweer opgeborgen worden. Althans, als je naar de cijfers kijkt. In 1956 speelde Ajax voor het eerst tegen een amateurs (Zeeburgia). Vorig seizoen tegen het Haagse Te Werve voor het laatst. De cijfers zijn ontnuchterend voor Spakenburg: van de 26 wedstrijden tegen amateurs verloor Ajax nooit.

Gemiddeld aantal goals tegen

De speler van Spakenburg die vanavond in de Arena een goal maakt tegen Ajax zal daar heel zijn leven aan worden herinnerd. Een prima verhaal voor op verjaardagen ook. En die bewuste speler kan natuurlijk bij de club even met de borst vooruit lopen. Maar hoe reëel is een doelpunt tegen Ajax vanavond? Het gemiddelde aantal tegengoals van Ajax in die 26 bekerwedstrijden is 0,6. Kortom: als Spakenburg één goal maakt, doen ze het beter dan hun voorgangers.

De grootste zege

Voor de grootste zege van Ajax in het bekertoernooi hoeven we niet eens zo ver terug. In december 2009 waren de amateurs van WHC uit Wezep de arme slachtoffers. 1-14 wonnen de Amsterdammers op het amateurcomplex. Luis Suárez had er ondanks de kou zin in die avond. De Uruguyaan maakte er zes. Andere vermeldenswaardige grote uitslagen: In 1961 10-0 tegen Rapiditas. Twee keer won Ajax met 9-0. Recent in 2014 tegen JOS Watergraafsmeer en in 1998 tegen UDI’19.

Volledig scherm Ajax in actie tegen JOS Watergraafsmeer in het Olympisch Stadion © ANP

De meest benauwde zege

Maar nee, Ajax kon niet alle keren een snipperdag opnemen tegen een amateurclub. In een ver verleden in 1959 ging het net goed tegen Watergraafsmeer (2-1). Diezelfde uitslag stond ook in september 2007 op het scorebord toen de Amsterdammers wel heel goed wegkwamen tegen Kozakken Boys. Op sportpark De Zwaaier in Werkendam had Ajax een verlenging nodig om te winnen. Dennis Rommedahl maakte toen in minuut 104 de beslissende 1-2.