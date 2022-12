Armenteros en Hansson maken hattrick voor koploper Heracles, ADO Den Haag laat opnieuw weinig zien

NEC IN SPANJE Een oude bekende op de training van NEC en Meijer heeft last van opstartpro­ble­men

MIJAS - NEC heeft de eerste trainingsdag achter de rug in het Spaanse Mijas. Dag 2 stond in het teken van de contractverlenging van Lasse Schöne, maar er kwam ook een oude ster op bezoek en een enkeling had last van opstartproblemen.

15 december