Arne Slot: Aanvoerder Orkun Kökcü gaat Dusan Tadic gewoon de hand schudden

Dat Ajax-trainer John Heitinga voor de halve finale van de beker Feyenoord tot favoriet uitriep, anders dan voor de competitiewedstrijd vorige maand, was voor Arne Slot geen aanleiding om daar hetzelfde op te antwoorden. Ajax bleef in de competitie overeind met 1-1 in de Kuip en kreeg in de Johan Cruijff Arena met 2-3 klop, terwijl het verschil in punten inmiddels is opgelopen tot acht, maar Slot denkt dat Feyenoord heel erg goed moet zijn om de rivaal te verslaan.

,,Het zat tweemaal dicht bij elkaar dit seizoen’’, zegt Slot. ,,In de Kuip kregen wij een enorme kans op 2-1 met Santiago Giménez, in de Arena had Mohammed Kudus voor 3-2 voor Ajax kunnen zorgen. Dus over een favorietenrol wel of niet spreken, dat is lastig.’’

De trainer van Feyenoord wil uiteraard het liefst kampioen worden maar dat betekent niet dat de beker minder belangrijk is. ,,Ik twijfel er niet aan dat PSV wint van Spakenburg’’, zegt hij. ,,Dus het is voor Ajax of Feyenoord een finale tegen PSV. Die wedstrijd wil je spelen. We staan voor een thuiswedstrijd tegen de rivaal in een volle Kuip. Zo’n wedstrijd wil je altijd winnen.’’

Dat moet gebeuren zonder Justin Bijlow, Quinten Timber en Lutsharel Geertruida. De laatste werkt hard aan zijn herstel, Timber is er voorlopig nog uit en Bijlow heeft inmiddels weer tweemaal meegetraind met de groep. ,,En als hij fit is, speelt hij weer’’’, zegt Slot. ,,Dat weet iedereen. Maar hij zal net als spelers een week of twee nodig hebben om weer helemaal klaar te zijn.’’

Dat zou eventueel de thuiswedstrijd tegen AS Roma kunnen zijn, als alles volgens plan verloopt. Die partij in de Kuip zal het publiek van achter de bekende netten moeten worden bekeken. Dat is tegen Ajax morgenavond ook het geval. Slot vertelde dat aanvoerder Orkun Kokcu en Dusan Tadic elkaar de hand zullen schudden, iets dat in de Arena niet gebeurde.

Volledig scherm Lutsharel Geertruida en Mohammed Kudus. © Pim Ras Fotografie

,,Dat is enorm uitvergroot, heb ik gemerkt. Maar dat was veel minder spannend dan de buitenwereld wil doen vermoeden. Het duurde even voordat Tadic zo ver was om aan te sluiten bij de scheidsrechter. Toen werd er getost en daarna ontstond er een hoop onduidelijkheid over het feit dat Orkun toch iets anders had gekozen dan dat hij precies duidelijk had gemaakt. Vervolgens liep het zo dat ze elkaar geen hand gaven. Maar Orkun zal morgen als eerste, omdat wij thuis spelen, zijn hand uitsteken naar Tadic. En die gaat hem niet weigeren.”

Allard Lindhout is aangesteld voor de bekerwedstrijd. Dat is de scheidsrechter die tijdens de uitwedstrijd tegen FC Twente geen penalty aan de Rotterdammers gaf na een handsbal van Robin Pröpper. Slot was daar ontstemd over. ,,Natuurlijk is er geen contact geweest tussen ons. Hij heeft zijn keuze gemaakt. Dat was een moment dat voor ons niet prettig was. Als mensen die niet voor Feyenoord zijn dit horen, struikelen ze over elkaar heen om het moment thuis tegen FC Groningen aan te halen, waarin we extreem bevoordeeld zouden zijn bij die tweede gele kaart voor hun linksback. Dus wellicht is het voor ons ook fiftyfifty.”