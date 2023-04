Arne Slot blijft voorzichtig over titel met Feyenoord: ‘We hebben twee concurrenten die alles winnen’

Arne Slot wil nog niet op de zaken vooruitlopen wat betreft de landstitel. De Rotterdammers staan weliswaar stevig aan kop in de eredivisie, maar de strijd is volgens de oefenmeester nog niet beslist. Feyenoord versloeg SC Cambuur vanmiddag met 0-3 .

,,De marge is heel goed, maar we hebben ook twee concurrenten die alles winnen’’, doelt de oefenmeester bij ESPN op Ajax en PSV. ,,We weten dat we foutloos moeten blijven. Natuurlijk ziet het er goed uit, maar Benfica had een week geleden ook nog een enorme voorsprong op FC Porto. Dat was ook zo geslonken. Wij zullen heel scherp moeten blijven.’’

Slot vierde het derde doelpunt van Feyenoord tegen SC Cambuur alsof het de openingstreffer was. ,,Er zullen misschien mensen zijn die denken: wat maakt die man zich druk?”, aldus Slot. ,,We waren zo dominant en zo veel beter. En toch kan een tegentreffer een wedstrijd dan nog op de kop zetten. Na die 3-0 kon het bijna niet meer fout gaan.”

‘Eerder afstand nemen’

Slot was tevreden over het spel van Feyenoord in Leeuwarden. ,,Maar we hadden wel eerder afstand moeten nemen”, zo doelde hij onder meer op een kopbal op de lat van Igor Paixão en schoten op de paal van Santiago Giménez en Lutsharel Geertruida.

Slot ziet de Braziliaanse aanvaller Paixão steeds beter worden. ,,Hij klopt echt op de deur. Tegen Sparta scoorde hij als vervanger van de geschorste Idrissi”, zei Slot. ,,Paixão mocht tegen RKC starten omdat Alireza niet helemaal fit was. Donderdag tegen AS Roma heb ik weer voor Jahanbakhsh gekozen. Nu was het de beurt voor Paixão. Hij heeft het goed gedaan met zijn snelheid en snelle voetbewegingen. Giménez had misschien nog wel vaker van zijn voorzetten moeten profiteren.”

