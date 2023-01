Arne Slot breekt lans voor Steven Berghuis en heeft Quinten Timber mogelijk terug voor Klassieker

Arne Slot denkt dat Feyenoord een goede kans maakt om rivaal Ajax zondag in de Kuip te vloeren. Al wil de trainer wel benadrukken dat de winst in de Kuip niet vanzelfsprekend is.

Wie de favoriet is, dat interesseert Arne Slot niet zoveel zegt de trainer van Feyenoord in aanloop naar de beladen wedstrijd tegen Ajax. En wie er zondag in de afgeladen Kuip meer te verliezen heeft: zijn ploeg of de bezoekers uit Amsterdam ook niet. Slot zegt vooral ‘veel geloof’ te hebben in een goede afloop van de titanenstrijd.

De Rotterdammers zijn in vorm, Ajax is dat niet al was Slot daar genuanceerder over. ,,Ajax won vijf keer niet in de eredivisie, maar daar zat een lange periode zonder wedstrijden bij toen het WK werd afgewerkt’', zegt Slot. ,,Na de jaarwisseling speelden ze drie wedstrijden. Ze wonnen van FC Den Bosch voor de beker. En ze speelden gelijk tegen NEC en FC Twente. ,,En dat ze niet van NEC wonnen was wonderbaarlijk gezien het aantal kansen. En tegen FC Twente speelden ze heel lang met tien spelers.’’

Het was van Slot geen poging om weg te duiken. Om het verwachtingspatroon nog wat te temperen in aanloop naar de Klassieker. Want Slot denkt ook dat Feyenoord alle wapens in huis heeft om de wedstrijd in Rotterdam te kunnen winnen. ,,Maar kijk hoe het werkt. We speelden 1-1 tegen FC Utrecht en toen waren er vast veel mensen die onze opstelling niet de juiste vonden. Vervolgens verslaan we PEC Zwolle en FC Groningen en zijn wij de favoriet. Dat mag hoor, ook wij hebben heel veel geloof in een goede afloop.

,,Maar Marino Pusic zette vandaag de vermoedelijke opstelling van Ajax op het bord van ons trainingscomplex en vervolgens alle andere mogelijkheden waar ze voor kunnen kiezen in Amsterdam en dan komen er namen voorbij van spelers die wat kunnen hoor. Kijk, wij winnen niet eenvoudig thuis van bijvoorbeeld Fortuna Sittard. Laat staan van Ajax. Maar nogmaals, we geloven er wel in.’’

Vijandige sfeer

Maar dat zal in Amsterdam niet anders zijn. Die club won al vaak in de heksenketel en zal dat ook willen doen in een zeer vijandige sfeer zonder uitfans. ,,Qua sfeer heb ik wedstrijden meegemaakt waarvan je denkt dat het niet fanatieker kan. Maar als ik de voortekenen moet geloven wordt het nog een graadje fanatieker. Zoals je hoopt dat je spelers in positieve zin kunnen verrassen, hoop je dat ook bij de supporters.’'

Pusic had in zijn vermoedelijke opstelling ook Steven Berghuis neergezet bij Ajax. Op het middenveld. Arne Slot hoopt dat de voormalig aanvoerder van Feyenoord zondag in de Kuip gewoon zijn wedstrijd zonder problemen kan afwerken, al weet ook hij dat een groot deel van de Rotterdamse aanhang nog altijd stevig verbolgen is over het feit dat hij bij de start van Slot besloot om van Rotterdam naar Amsterdam te verhuizen.

Quote Ik zou het voor Steven vervelend vinden als onze supporters zich zo tegen hem keren. Arne Slot

,,Ik zou het voor Steven vervelend vinden als onze supporters zich zo tegen hem keren’', zegt Slot. ,,Ik heb hem destijds nog geprobeerd in Rotterdam te houden en ken hem dus een beetje. Maar ik wil vooral dat de aanhang alle energie steekt in het ondersteunen van onze ploeg. En niet in bezig zijn met de tegenstander.’'

Bij Feyenoord is Quinten Timber zelfs alweer zo fit dat er een mogelijkheid bestaat dat hij tot de wedstrijdselectie behoort. En daarnaast is de verdediger Neraysho Kasanwirjo op weg naar Rotterdam. De Rotterdammers en FC Groningen zijn eruit, Kasanwirjo komt de komende vierenhalf jaar uit voor Feyenoord. De koploper legde een transferbedrag van 1,5 miljoen euro neer voor de voormalig jeugdspeler van Ajax.

Zondag komt nog te vroeg voor de kersverse aankoop. De Klassieker trekt volop aandacht, merkte ook Slot. ,,Je wint wedstrijden door heel fanatiek en zeer agressief te spelen. Dat zullen beide ploegen van plan zijn. Daar halen wij geen randzaken bij.”