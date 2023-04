Arne Slot komt tot nieuwe inzichten na terugkijken finale tegen AS Roma: ‘We waren wél onszelf’

Een bomvolle perszaal in de Rotterdamse Kuip. Trainer Arne Slot glimlachend achter de tafel met de Slowaakse verdediger David Hancko, die ooit een paar wedstrijden in de Serie A speelde voor Fiorentina, naast zich. Het was in Rotterdam wel duidelijk dat er een grote wedstrijd op het menu staat. AS Roma, de club die de Conference League vorig seizoen met Mourinho weggriste voor de neus van Feyenoord, moet door de koploper van de eredivisie worden bedwongen om de halve finale van de Europa League te behalen.

Mourinho, die eerst het Bayern München van Louis van Gaal, daarna het Ajax van Peter Bosz en tenslotte het Feyenoord van Arne Slot in tranen achterliet. De Portugees ging wel al een kopje onder tegen een Nederlandse club. In de Kuip tegen Feyenoord dat destijds onder leiding stond van Giovanni van Bronckhorst. De 1-0 van Tonny Vilhena bleek voldoende om Manchester United te vloeren.

Een minimale zege, Slot zal er vast voor tekenen in de wetenschap dat Feyenoord volgende week in een uitverkocht Stadio Olimpico ook nog aan de bak moet. ,,Een minimale overwinning zou een prima resultaat zijn’', zegt Slot. ,,Ik heb ook nog geen wedstrijd gezien waarin AS Roma anders uit speelt dan thuis. Maar het maakt natuurlijk wel een verschil als je daar voor zeventigduizend mensen die tegen jouw ploeg zijn moet spelen of hier thuis in de Kuip waar iedereen achter Feyenoord staat.’'

Arne Slot hoopt dat fans zich gedragen Arne Slot beseft dat waarnemers van de UEFA goed zullen kijken hoe supporters zich gedragen. ,,Die spotlight zit op ons en dat hebben we zelf veroorzaakt”, zei hij. ,,Afgelopen zondag tegen RKC Waalwijk is het goed gegaan. Maar een keer is niet zo moeilijk. Het moet vaker. Dat is altijd een uitdaging voor ons op het veld, maar ook op de tribunes.” Feyenoord kwam vorige week slecht in het nieuws omdat Davy Klaassen een hoofdwond opliep in De Kuip. De middenvelder van Ajax werd geraakt door een voorwerp dat vanuit het publiek werd gegooid. De club nam een dag later drastische maatregelen en besloot alle resterende thuisduels in de eredivisie achter netten rond het hele veld te spelen. De UEFA staat niet toe dat er netten en dikke palen voor televisiecamera’s staan. Daarom moet Feyenoord donderdag een aantal netten weghalen. De club heeft besloten de tribunes onder de televisiecamera’s leeg te laten. Daardoor blijven er tijdens het duel met AS Roma ruim 2000 stoeltjes onbezet.

Justin Bijlow

De trainer lijkt Justin Bijlow weer onder de lat te posteren, al wilde de trainer van Feyenoord dat niet volledig bevestigen. ,,Bijlow traint weer voluit mee, hij is onze eerste keeper. Of hij speelt tegen AS Roma, dat zien jullie morgen.’’

Verder is alleen Quinten Timber absent al liet Slot ook doorschemeren dat de aanhang niet hoeft te rekenen op speeltijd van Patrik Walemark. De Zweed zal weliswaar weer bij de wedstrijdselectie tegen RKC, maar laat nog geen topfitte indruk achter deze weken.

Volledig scherm Arne Slot verloor vorig seizoen de finale van de Conference League van AS Roma. © Pim Ras Fotografie

Finale Conference League

Slot keek de afgelopen dagen ook de finale van vorig seizoen in de Conference League terug. En dat zorgde voor nieuwe inzichten. Kort samengevat, Slot vond dat Feyenoord beter had gespeeld dan hij destijds had gedacht. En het theater van de Romeinen viel uiteindelijk wel mee. ,,Ja, de laatste tien minuten’', zei Slot. ,,Maar dat doet eigenlijk elke ploeg bij een voorsprong. Ik vond dat wij qua spel meer prima aanvallen hadden dan gedacht. Er werd gezegd dat Feyenoord die avond in de finale zichzelf niet was, maar dat vond ik bij het terugkijken van de wedstrijd zeker niet.’'

Real Betis won dit seizoen van AS Roma in Stadio Olimpico. Verder is de ploeg nauwelijks te verslaan. Feyenoord wacht een zware klus tegen een sterke opponent. Dat het de eerste tegenstander van naam is, daar ging Slot niet in mee. ,,Maar ik geef toe dat AS Roma een nog betere tegenstander is dan Sjaktar Donetsk was, dat klopt wel’', zegt Slot.

Dat Van Gaal, Bosz en ook Slot zelf onderuit gingen tegen Mourinho in één finale is duidelijk. Hebben trainers meer kans in een dubbele confrontatie om de winnaar pur sang te verslaan? ,,Dat is een interessante vraag en je zou zeggen van wel”, zegt Slot. ,,Maar AS Roma haalde vorig seizoen de finale met dus allemaal dubbele wedstrijden als weg daar naar toe. En nu staan ze in de kwartfinale. Als ik beelden bekijk is het bijna zoeken naar een speld in een hooiberg om kansen van de tegenstander te zien. De organisatie die hij altijd weer neerzet is uitstekend. We zullen heel goed moeten zijn om deze club te verslaan.’’