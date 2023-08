Arne Slot: ‘Kwaliteiten Orkun Kökçü niet dezelfde als die van Ramiz Zerrouki’

Trainer Arne Slot van Feyenoord vindt dat PSV de Johan Cruijff Schaal verdiend heeft gewonnen. ,,Ik vond ons in het eerste uur best wel gelijkwaardig”, zei hij na de nederlaag van 1-0 in een volle Kuip. ,,Maar daarna was PSV de betere ploeg.”

,,We hebben vorig seizoen ook niet van PSV kunnen winnen”, zei Slot. ,,We zijn toen vooral kampioen geworden doordat we zo intens kunnen spelen. PSV legde nu ook een heel hoog tempo op de mat. Zij weten natuurlijk ook waarom we kampioen zijn geworden. Ik kan ze alleen maar een compliment maken.”

De kwalitei­ten van Kökçü zijn niet dezelfde als die van Zerrouki Arne Slot moest ook even wennen na een nederlaag. ,,We hebben vorig jaar in de competitie alleen van PSV en Vitesse verloren, al ging die laatste wedstrijd nergens meer om. PSV heeft een hele goede ploeg en zij kunnen met dezelfde intensiteit spelen als wij. Het laatste halfuur hebben we weinig initiatief gehad. We kwamen daarin niet meer tot kansen. Santiago kan op dit moment nog maar 45 tot 60 minuten spelen en we missen nog wat spelers met blessures en we zijn ook wat spelers kwijtgeraakt”, sprak Slot.

,,PSV is met Xavi Simons een geweldige speler kwijtgeraakt, maar heeft daar met Noa Lang ook een geweldige speler voor teruggekregen. De belangrijkste verklaring dat we hier niet winnen is dat PSV qua intensiteit op ons level zat. Het is zeker niet onverdiend dat ze deze wedstrijd nog winnen. Het was lange tijd een gelijkwaardige wedstrijd, maar op het eind was PSV toch iets beter. Ik heb na afloop wel gezegd tegen de jongens: ‘Als je verliest doe het dan wel op deze manier, want we hebben er alles aan gedaan met elkaar’. Op het eind maakt Noa Lang het verschil.”

Slot snapt waarom Feyenoord de afgelopen weken door veel mensen is getipt als favoriet voor de landstitel. ,,Dat is best logisch na het vorige seizoen”, zei Slot. ,,Mensen mogen dit seizoen veel van ons verwachten. Maar we moeten ook niet vergeten dat we in deze wedstrijd veel basisspelers van het vorige seizoen misten”, doelde hij op nog niet fitte Gernot Trauner en de vertrokken Orkun Kökçü, Danilo, Sebastian Szymanski en Oussama Idrissi. ,,De kwaliteiten van Orkun Kökçü zijn niet dezelfde als die van Ramiz Zerrouki, dus daar moeten we naar kijken voor de invulling van het middenveld.”

Volledig scherm © Pro Shots / Shane Winsser

,,En Santiago Giménez is ook nog lang niet fit”, zei Slot. ,,Maar hij gaat echt weer het verschil maken voor ons als hij wel weer helemaal fit is. Ook Calvin Stengs kon nog niet een hele wedstrijd spelen. Dat zijn geen excuses voor onze nederlaag, maar die dingen spelen wel mee. Daarom maak ik me ook geen zorgen. We staan er best aardig voor.”

David Hancko liep met opgeheven hoofd het veld af. ,,We kunnen alleen maar beter worden. PSV speelde goed. Wij gingen ook best goed van start, hadden kansen, maar scoorden niet. PSV had meer balbezit en wij konden geen ritme vinden om te drukken. Je zag gewoon twee goede teams aan de start van het seizoen.”

De verdediger benadrukte dat de ploeg teleurgesteld is. ,,Maar", voegt hij er direct aan toe. ,,Ik denk dat we er goed voor staan. En we kunnen alleen maar beter worden. We hebben een goede voorbereiding en blijven hard werken. Ik geloof in dit team.”

Hartman: ‘Thuis verliezen is nooit leuk’

Quilindscy Hartman baalde ook na afloop. ,,Ja, de sfeer was wel somber zojuist in de kleedkamer. Je verliest een prijs, dat is niet leuk. Zeker niet in eigen stadion", sprak de linksback van Feyenoord.

,,Je ziet wel dat PSV stappen heeft gemaakt. Je weet dat de nummers twee en drie gaan verbeteren, omdat wij de nummer 1 zijn. Ik ben niet geschrokken van PSV hoor. Het is een topwedstrijd, dan zit het vaak dicht bij elkaar, zeker in een finale", zei Hartman.

,,In de laatste fase hadden we moeite om tot echte kansen te komen, waardoor het vooral bij mogelijkheden bleef. We nemen veel risico in de opbouw, maar dat leverde niet echt kansen op. De trainer nam net in de kleedkamer nog kort het woord. Hij vond het positief dat we gas bleven geven, maar dat het zonde is dat je in eigen stadion zo’n wedstrijd verliest", zei Hartman, die weinig trek had om in te gaan op interesse van Burnley. ,,Tja, wat moet ik daar op zeggen? Een jaar geleden leek ik nog op weg naar Excelsior, nu is er interesse uit de Premier League. Nu baal ik gewoon dat ik heb verloren.”

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal