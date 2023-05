Arne Slot laat Engelse journalisten in de Kuip ‘met staart tussen de benen afdruipen’

,,We zitten hier om het over de wedstrijd van aanstaande zondag te hebben en ik zit hier niet om over mijn toekomst te praten”, zei Slot op de persconferentie. Die werd ook bezocht door een journalist van Sky Sports. ,,Dat zou dus betekenen dat de Engelse journalisten met de staart tussen de benen weer afdruipen.”



Ook nu Feyenoord zich heeft verzekerd van de landstitel bleef Slot zwijgen over zijn toekomstplannen. ,,De manier waarop mijn vertrek bij AZ door de media is weergegeven, zorgt ervoor dat ik onder een enorm vergrootglas lig met alles wat ik over dit onderwerp zeg. Dus kies ik ervoor om zo min mogelijk te zeggen”, aldus de trainer. ,,Feitelijk sta ik nog twee jaar onder contract.”