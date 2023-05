Arne Slot ontwijkt alle vragen over de landstitel: ‘Het moet voor ons puur over de wedstrijd gaan’

Gernot Trauner ontbreekt zondag in Kralingen bij Feyenoord in misschien wel de kampioenswedstrijd van de Rotterdammers. De Oostenrijker is geblesseerd en dus zal Lutsharel Geertruida in de as van de defensie spelen en Marcus Pedersen aan de rechterkant van de verdediging. Een kampioenswedstrijd werd het voortdurend genoemd tijdens de vooruitblik van Slot op de derby op Woudestein, maar de trainer corrigeerde die vragen stuk voor stuk.



,,Wij houden rekening met nog vier overwinningen van PSV’', zegt Slot. ,,En dus moeten wij tweemaal winnen. We praten niet over een kampioenswedstrijd, we weten gewoon dat we heel goed moeten zijn de komende weken. Excelsior won van AZ, pakte een punt tegen FC Twente en tegen Ajax kreeg de ploeg voor de pauze volop kansen. Niets is bij ons makkelijk gegaan, we moeten zondag in orde zijn en zelf winnen.’'

Volledig scherm Arne Slot. © ANP

Knipoog naar Mourinho

Dat er op de achtergrond mensen rekening moeten houden met scenario’s waarin Feyenoord zondagmiddag wel kampioen van Nederland is, snapt Slot ook wel. ,,Maar er is niemand bij mij geweest met vragen over wat ik wil. Ook niet over een feest en waar dat moet zijn. Dat wil ik ook niet, ik wil met de wedstrijd bezig zijn. Ik kijk bijvoorbeeld ook geen talkshows, dan zet ik Netflix of voetbal op. Brighton tegen Manchester United was mooi. Soms doe je daar ook nog inspiratie op. Maar ik kan beter niet zeggen welke clubs ik kijk, want dat kan later nog problemen opleveren.’'

Dat laatste was een knipoog naar José Mourinho en AS Roma, die er nogal over vielen dat Slot eerder zei liever naar Manchester City en Napoli te kijken dan naar de Romeinen. Slot denkt dat de periode van twee weken zonder wedstrijd goed is overbrugd. Zijn ploeg is klaar voor Excelsior uit. ,,Maar Gernot Trauner is dus niet beschikbaar’', zegt Slot, die ook de Zweed Patrik Walemark niet aan boord heeft.

Quote Als wij stapvoets naar Excelsior moeten omdat PSV punten heeft verspeeld zaterdag­avond bij Sparta, is dat prima. Verder ben ik er niet mee bezig Arne Slot

Voortdurend vangt de trainer het gemis van basiskrachten makkelijk op maar voor komend seizoen is Feyenoord wel al bezig om de selectie breder te maken. Thomas van den Belt (PEC Zwolle) was al vastgelegd voor 850.000 en het percentage van de opleidingsvergoeding, nu is ook Ramiz Zerrouki gestrikt. Voor veel meer geld, al zwijgen alle partijen over de transfersom. ,,We zijn blij dat Zerrouki naar Feyenoord komt, er was veel meer interesse voor hem’', zegt Slot.

Maar over het komend seizoen, eventueel na de zomer met Feyenoord voetballen in de Champions League en of hij zelf wel of niet in de Kuip blijft, Slot wilde er op vrijdag allemaal niets over kwijt. ,,Ik wil gewoon kampioen worden’' zegt Slot. Of hij zich de beelden kan herinneren uit 2017 toen de spelersbus van Feyenoord stapvoets richting het stadion van Excelsior reed omdat de aanhang van Feyenoord zich massaal rond de bus had verzameld met vuurwerk en fakkels.

,,Die beelden heb ik niet op mijn netvlies’', zegt Slot. ,,Ik werkte bij Cambuur, denk ik. Ja, je hebt niet alles in de hand. Als wij stapvoets naar Excelsior moeten omdat PSV punten heeft verspeeld zaterdagavond bij Sparta, is dat prima. Verder ben ik er niet mee bezig. Het moet voor ons puur over de wedstrijd gaan, de rest is nu bijzaak.’'

