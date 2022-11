Arne Slot over Europees succes: ‘Bijzonder moment voor Feyenoord’, Orkun Kökçü ‘kan niet blijer zijn’

,,We spelen op een compleet ander niveau dan vorig seizoen in de Conference League", aldus Slot. ,,Als je de voorbije transferperiode er dan nog bij pakt, waarin we ontzettend veel spelers zijn kwijtgeraakt, vind ik het nog meer bijzonder.”

Doordat FC Midtjylland met 2-0 van Sturm Graz won, eindigden alle clubs in groep F op acht punten. Feyenoord werd eerste op basis van de onderlinge resultaten en het doelsaldo. Vorige week was Slot nog boos toen Feyenoord met 1-0 verloor van Sturm Graz. ,,De ene week is de andere niet”, aldus de trainer. ,,We hadden vandaag ook een goede keeper nodig. Voor rust konden we ook al met 3-0 achter staan. Al lag dat vooral ook aan eigen fouten.”

Dick Advocaat

Slot prees het karakter dat in de ploeg zit. ,,Dat was al zo toen Dick Advocaat trainer was. Het is mooi om te zien dat dat er nog steeds is. Ik zag laatst ook een statistiek dat Feyenoord een van de ploegen is die het vaakst terugkomt van een achterstand.”

Volledig scherm Quilindschy Hartman © Pro Shots / Kay Int Veen

Twee invallers maakten het verschil bij Feyenoord. Linksback Quilindschy Hartman gaf de assist op de 1-0 van Santiago Giménez. ,,Ik zou liegen als ik het als trainer niet leuk zou vinden als twee reserves het uiteindelijk beslissen”, zei Slot, die in september met Feyenoord nog kansloos verloor van Lazio (4-2). ,,We waren veel beter in staat ze onder druk te zetten. En ook de controle te houden. Dat is lastig in eigen stadion, als we opbouwen vanuit onze keeper. Dat vinden onze fans niet altijd leuk, maar het is soms wel noodzakelijk.”

Orkun Kökçü

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü hoorde vlak voor tijd pas dat Feyenoord op weg was naar de achtste finales van de Europa League. ,,Ik vroeg twee minuten voor tijd nog aan de trainer: ‘mogen we nu wel weten wat de stand daar is?’”, zei Kökçü bij Veronica. ,,Toen zei hij: ‘die staan ook voor en we hebben genoeg aan 1-0'. Uiteindelijk was de wedstrijd afgelopen en kwamen alle spelers juichend naar me toe en zeiden ze dat we eerste waren geworden. Blijer dan dit kan ik niet zijn.”

In 2002, toen Feyenoord voor het laatst bij de laatste zestien clubs zat op het tweede Europese niveau, heette de Europa League nog de UEFA Cup. Feyenoord won dat toernooi toen.

Giménez is God dankbaar Feyenoord-spits Santiago Giménez dankte God veelvuldig na zijn winnende doelpunt. ,,God heeft me dit doelpunt gegeven”, vertelde hij in De Kuip. ,,God geeft geen cadeautjes. God heeft de bal daar neergelegd, dan moet je er staan.” De 21-jarige Giménez startte als wisselspeler en scoorde vrijwel direct toen hij het veld inkwam. ,,Ik voelde de energie van de mensen in het stadion. Het heeft ons geholpen naar voren te vechten. Er zit veel karakter in de ploeg.” Volledig scherm Santiago Giménez © ANP Even was er onduidelijkheid of het doelpunt wel werd goedgekeurd. De spits zelf twijfelde niet. ,,Ik had de keeper niet aangeraakt, dat wist ik zeker. Misschien dat er nog sprake was van buitenspel, maar ook dat bleek al snel niet het geval. Scoren geeft altijd een speciaal gevoel.”

Standen Europa League

