Arne Slot over WK-kansen van Justin Bijlow: ‘Hij heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn bezoek aan Zeist’

Dat PSV bij vrijwel alle corners dichtbij een treffer was tegen Feyenoord, zat Arne Slot flink dwars. In aanloop naar de uitwedstrijd bij NEC van zondag (14.30 uur) kwam de trainer van de Rotterdammers er uitgebreid op terug.

Ondanks de nederlaag in de topper in het Philips Stadion tegen PSV staat Feyenoord nog altijd op slechts twee punten van de koppositie in de eredivisie. Trainer Arne Slot zag in de interlandperiode veel spelers uitvliegen om in actie te komen voor de nationale elftallen. In Rotterdam kon derhalve pas laat deze week echt de voorbereiding op NEC-uit beginnen.

Een wedstrijd tegen de nummer elf van de eredivisie, een duel ook tussen clubs waar Oranje-keeperstrainer Frans Hoek vast met extra aandacht naar zal kijken omdat Jasper Cillessen en Justin Bijlow in actie komen. Maar bovenal voor Feyenoord een wedstrijd om te blijven aanhaken in de top van de eredivisie, in de wetenschap dat volgende FC Twente op bezoek komt in de Kuip, drie dagen na de Europa League-wedstrijd tegen FC Midtylland in Herning.

Slot kan Orkun Kökçü gewoon opstellen. De aanvoerder van Feyenoord verliet het trainingskamp van de Turke ploeg, maar de kwetsuur bleek niet ernstig. Patrik Walemark is ziek, maar zou eventueel nog kunnen aansluiten voor zondag. Bij linksback Quilindschy Hartman, eveneens ziek, is dat sowieso niet het geval. ,,We hebben de wedstrijd tegen PSV nabesproken’', zei Slot. ,,Wij gaven te makkelijk corners weg in Eindhoven en PSV is een elftal dat die corners keer op keer aangrijpt alsof het de allerlaatste kans is op resultaat.’'

Bij het tonen van de beelden werd duidelijk dat vooral Sebastian Szymanski en Patrik Walemark in defensief opzicht niet deden wat van ze wordt verlangd. Slot zei nog altijd ziek te zijn van de nederlaag. ,,En tegen NEC treffen we een elftal dat pas vijf goals tegen heeft gekregen’', zegt de trainer.

Quote Ik vind het heel sterk dat Alireza dat heeft gedaan Arne Slot

In de lange sprint richting het WK zit bij Feyenoord niet het gevaar dat spelers vooral met dat toernooi bezig zijn. Zoals het er nu uitziet zullen Santiago Gimenez (Mexico), Sebastian Szymanski (Polen) en Alireza Jahanbakhsh (Iran) het toernooi gaan spelen. Bij Justin Bijlow is dat afwachten. ,,Hij moest zich toch melden in Zeist en hij heeft daar een goed gevoel aan overgehouden’', zegt Slot.

Volledig scherm Kjell Scherpen en Justin Bijlow moesten zich op 20 september in Zeist melden voor een strafschoppensessie. © ANP

In Rotterdam moeten ze als het aan Louis van Gaal ligt ook op strafschoppen trainen, al komt dat niet altijd zo uit. ,,Maar Bijlow is een keeper die goed is op strafschoppen’', zegt Slot.



Of het WK van Jahanbakhsh in gevaar komt nu de aanvaller zich openlijk heeft uitgelaten over de situatie in Iran, is afwachten. De aanvaller gaf zijn mening over de situatie rond de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw stierf eerder deze maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften.

Sinds de aankondiging van Amini’s dood op 16 september is het onrustig in Iran, met als gevolg zeker 41 doden. ,,Ik vind het heel sterk dat Alireza dat heeft gedaan’', zegt Slot. ,,Of het hem een ticket naar het WK kan kosten, vraag ik mij af. Vrijwel alle spelers hebben zich laten horen en ze zullen niet een heel elftal thuislaten toch?’'

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh en Santiago Gimenez. © Pim Ras Fotografie

De trainer moet voor de positie van diepste middenvelder kiezen tussen Javairo Dilrosun en Sebastian Szymanski, waar de eerste ook op de flanken geposteerd kan worden. En dan is er nog de spitsenstrijd in de Kuip. Slot vertelde al eerder dat Santiago Gimenez en Danilo elkaar niet veel ontlopen. Gimenez maakte vijf goals in 160 minuten in het shirt van Feyenoord, dat alles in zeven invalbeurten. De 21-jarige Mexicaan heeft een moyenne van één doelpunt per 32 minuten, een indrukwekkende statistiek.

Maar zijn concurrent Danilo heeft ook iets om te overleggen. De van Ajax overgekomen spits speelde vier uitduels voor Feyenoord in de eredivisie en was in elke wedstrijd trefzeker: tegen Vitesse (2), RKC (1), Go Ahead (2) en PSV (1). Geen Feyenoorder maakte zoveel goals in zijn eerste 4 uitduels voor de club in de eredivisie als Danilo (6). De Braziliaan kan de tweede speler in de eredivisie-historie worden die scoort in zijn eerste 5 uitduels voor een club in de eredivisie. De Belg Thomas Buffel deed dat in 2002 namens Feyenoord. Alleen Dick Tol (8 voor FC Volendam in 1959) en Carol Schuurman (7 voor ADO Den Haag in 1957) waren goed voor meer dan 6 treffers in hun eerste 5 uitduels voor een club in de eredivisie.