Arne Slot praat liever over FC Utrecht dan over aankopen: ‘Middenvelder een kwestie van noodzaak’

Arne Slot had ook best een zorgelijke blik kunnen hebben. Een herstart van de competitie zonder steunpilaren Gernot Trauner en Quinten Timber, Mats Wieffer die niet helemaal okselfris bleek deze week, Patrik Walemark en Marcus Pedersen die trainingen moesten overslaan en nog altijd geen nieuwe spelers op het trainingsveld. Maar Slot lachte veel, wilde het graag over FC Utrecht hebben.

Slot ging wel het onderwerp ‘de transfermarkt’ liever uit de weg. ,,Want ik hoop dat het in de headlines voor de wedstrijd vooral over FC Utrecht gaat’', zegt Slot. ,,Daar gaat het om. We hebben ons gedurende de weken zonder competitievoetbal prima kunnen voorbereiden. We hebben gewerkt aan de mindere punten. Als ik naar het WK als geheel keek, dacht ik wel ‘wij spelen zo slecht nog niet’. Maar we zijn niet snel tevreden en willen vooral in balbezit voor de dag komen dan voor de winterstop. Daar hebben we vertrouwen in. We gaan vol goede moed naar FC Utrecht toe.’’

Bas Nijhuis

Dat arbiter Bas Nijhuis fluit is over het algemeen geen voordeel voor een topclub die op bezoek gaat in de Galgenwaard. FC Utrecht wil, gesteund door het fanatieke publiek, doorgaans nog weleens de strijd vol aangaan en Nijhuis laat veel toe. Maar Slot kijkt vooral naar zijn eigen ploeg. Lutsharel Geertruida, die vaak als rechtsback of centrale verdediger speelde, lijkt nodig op het middenveld nu Timber er niet is en Wieffer niet topfit lijkt. Pedersen zou dan de logische pion als rechtsback zijn, Jakob Rasmussen naast David Hancko ligt ook voor de hand. Alleen in de voorhoede kan Slot een keuze uit luxe maken. ,,We hebben heel veel goed buitenspelers’', zegt Slot. ,,En Danilo is weer fit. Santiago Gimenez leek niet helemaal fit, maar hij heeft de training doorstaan. Het ziet er gewoon goed uit.’’

Quote Landskampi­oen? Dat weet ik niet en dat weten jullie ook niet Arne Slot

En dan is de vraag bij al die positieve woorden: is Feyenoord in staat om de landstitel te pakken? Slot haalt zijn schouders op. ,,Dat weet ik niet en dat weten jullie ook niet’', zegt de trainer. ,,Er zijn nog twintig wedstrijden.’’ Wat de trainer al eerder zei tegen zijn spelersgroep over dit onderwerp: “Our habits decide our future”. Hij legt het uit. ,,Als wij onze gewoontes elke dag trainen en die zo perfect mogelijk maken, dan gaan die bepalen hoe onze toekomst eruitziet.’’

Michael Silberbauer

Dat Michael Silberbauer bij FC Utrecht debuteert als trainer, is geen probleem, vindt Slot. ,,Hij heeft een oefenwedstrijd gespeeld en toen zagen we dat hij exact speelde zoals FC Midtjylland. Ze zetten op die manier druk. Dat hebben we dit seizoen tweemaal meegemaakt, dus dat weten mijn spelers.’'

Feyenoord won overigens in twee partijen niet eenmaal van de Deense ploeg. Maar Slot gaat desondanks uit van een lekkere start in 2023. Ook zonder droomaanwinst Zerrouki vooralsnog in Rotterdamse dienst. ,,Ik denk dat de club Feyenoord al in een eerder stadium bij Ramiz is uitgekomen. Ik denk dat het nu meer een kwestie van noodzaak is om een middenvelder te halen, gezien de aantallen die we hebben. Als je de financiële mogelijkheden niet hebt, dan zal je daar op een andere manier creatief in moeten zijn. Laat dat nou net hetgeen zijn wat we hier al anderhalf jaar moeten doen, omdat er in de voorgaande vijf jaar eigenlijk nooit een speler is verkocht. Dat nemen we nu mee in de financiële ‘beperkingen’ die er zijn.’’