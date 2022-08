Arne Slot prijst debutant David Hancko: ‘Hij doet alles op honderd procent’

Het eerste optreden van David Hancko in het shirt van Feyenoord is trainer Arne Slot goed bevallen. De Slowaaks international, die deze week een contract voor vier jaar tekende in de Kuip, stond met een hakje bij het openingsdoelpunt van Quinten Timber aan de basis van een ruime thuiszege op FC Emmen : 4-0.

Hancko stond bij zijn debuut niet eens op zijn favoriete positie. De 24-jarige verdediger voelt zich het meest thuis centraal achterin, maar werd tegen Emmen opgesteld als linksback. ,,Daar maakte hij een uitstekende indruk”, reageerde Slot bij ESPN. ,,De mentaliteit die hij met zich mee brengt, het venijn in de duels, de agressiviteit als hij opkomt. Hij doet alles op honderd procent. Dat is fijn voor het team, want we zijn deze zomer wat van dat soort types verloren.”

Zelf vond Hancko het geen probleem dat hij als linksback moest opdraven. ,,Het was wel even wennen in het begin, maar ik was vooral gefocust op het uitvoeren van mijn taken. Het is belangrijk dat ik presteer op de positie die de trainer voor mij uitkiest.”

Puzzelen

Voor Slot is het de komende weken nog puzzelen geblazen, omdat zijn selectie een totale metamorfose heeft ondergaan. ,,Het blijft nog zoeken wat de ideale samenstelling is voor deze spelers. En dan komen er deze week misschien nog meer jongens bij. Het was nog leuker geweest om het team bij elkaar te houden met wat gerichte versterkingen, maar dat is niet de realiteit. En dat wist ik ook toen ik bij Feyenoord tekende.”

Dat maakt de trainingen aan het begin van het seizoen soms wel lastig, geeft Slot toe. ,,Voor veel spelers is het allemaal weer nieuw. Een dag voor de wedstrijd denk je soms: we moeten nog wel op tien dingen trainen. Want een aantal spelers weet nog niet hoe we het bij standaardsituaties doen of hoe we opbouwen. En je moet er ook weer voor waken om ze te overladen met informatie.”