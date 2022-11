Arne Slot weet hoe Feyenoord zich kan versterken: ‘Maar dan ga je al richting de tien miljoen, vrees ik’

Edward Sturing viel als laatste af voor WK 1990 en kent pijn van Cillessen: ‘Mededeling was verschrik­ke­lijk’

Keeper Jasper Cillessen zit niet in de selectie van Oranje voor het WK in Qatar. Elk groot voetbaltoernooi van het Nederlands elftal kent afvallers. In 1990 kreeg Edward Sturing een ‘mokerslag’ te verwerken. De back van Vitesse viel, samen met John Bosman, als laatste af voor het WK in Italië.

13 november