Arne Slot wint Rinus Michel Award opnieuw, Dick Schreuder beste trainer Keuken Kampioen Divisie

Arne Slot is net als vorig jaar de winnaar geworden van de Rinus Michels Award. De Feyenoord-trainer ontving de prijs voor de beste trainer van het jaar in de eredivisie vanmiddag op Papendal. PEC Zwolle-coach Dick Schreuder is uitgeroepen tot coach van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie.

Slot was na het veroveren van de landstitel met Feyenoord de huizenhoge favoriet voor de award waarvoor de trainersvakbond Coaches Betaald Voetbal (CBV) ook Pascal Jansen (AZ), Joseph Oosting (RKC), Ron Jans (FC Twente) en Maurice Steijn (Sparta) nomineerde.

Een jaar geleden, toen hij Feyenoord naar finale van de Conference League had geleid, won hij de verkiezing waarbij de hoofdtrainers in het betaald voetbal en de bondscoach mogen stemmen, eveneens. Destijds bleef hij Erik ten Hag (Ajax), Jans (FC Twente), Oosting (RKC Waalwijk) en Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles) voor.

Slot is de tweede trainer die de Rinus Michels Award voor de tweede keer op rij wint. Erik ten Hag kreeg de prijs in 2021 en 2019. In 2020 werd er vanwege corona geen trainer van het jaar gekozen. Ten Hag, eveneens winnaar in 2016, is de enige trainer die de prijs drie keer in ontvangst mocht nemen. Met twee awards komt Slot op gelijke hoogte met Louis van Gaal, Guus Hiddink, Frank de Boer en Phillip Cocu.

Arne Slot met de Rinus Michels Award in 2022. © Pim Ras Fotografie

De Rinus Michels Award, een initiatief van vakblad De Voetbaltrainer, werd in 2004 in het leven geroepen. In dat jaar was Co Adriaanse, op dat moment werkzaam bij AZ, uitgeroepen tot trainer van het jaar.

Keuken Kampioen Divisie

Sinds 2017 wordt de prijs ook uitgereikt aan de beste trainer van de eerste divisie. De primeur was dat jaar voor Maurice Steijn, die destijds met VVV de titel veroverde. Schreuder is de eerste KKD-coach die de Award wint zonder dat hij met zijn ploeg kampioen is geworden. Hij promoveerde met PEC Zwolle naar de eredivisie, maar moest het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie op doelsaldo laten aan Heracles.

Desondanks verkozen zijn collega's hem boven John Lammers (Heracles) en de andere genomineerden, Alex Pastoor (Almere City), Rob Penders (FC Eindhoven) en Maurice Verberne (MVV).