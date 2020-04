Arnesen moet flink wat knopen doorhakken bij jeugdopleiding Feyenoord

Door Mikos Gouka



De zaken anders aanpakken en ook nog eens alles op poten zetten voor een nieuw seizoen, is nog niet eenvoudig. Feyenoord neemt, zoals bekend, volgend jaar deel aan een nieuwe beloftencompetitie voor spelers onder 21 jaar. Dirk Kuyt is de droomkandidaat om dat nieuwe team te trainen, dat bij goed presteren Feyenoord op termijn met het tweede elftal in de voetbalpiramide kan brengen. De Katwijker heeft echter nog niet toegehapt bij dit voorstel. Toetreding tot de technische staf van het eerste elftal, een scenario dat eerder zo voor de hand lag bij Kuyt, lijkt voor even niet meer aan de orde. De kans dat Dick Advocaat bijtekent, is levensgroot. Als dat inderdaad zo is, blijft rechterhand Cor Pot ook in de Kuip. John de Wolf, Said Bakkati en keeperstrainer Khalid Benlahsen staan al langer onder contract en blijven zeker.



In het elftal onder 21 jaar, een nieuwe leeftijdscategorie voor spelers die niet meteen de stap van het hoogste jeugdelftal naar de hoofdmacht kunnen maken, wil Feyenoord graag Dylan Vente laten spelen. De 20-jarige spits, die in september 2017 al minuten maakte in de Champions League, wordt teruggeroepen van RKC Waalwijk, waar hij op huurbasis was gestald.